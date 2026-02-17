Verdachte zedenzaak Raalte betuigt spijt voor rechtbank

ZWOLLE (ANP) - Een 36-jarige man uit het Overijsselse Raalte, verdacht van zes zedenmisdrijven met jonge kinderen, heeft dinsdag ten overstaan van de rechtbank in Zwolle uitvoerig zijn spijt betuigd voor zijn daden. "Ik schaam me diep voor wat ik de slachtoffers en hun ouders heb aangedaan", zei hij. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik begrijp nog steeds niet wat me bezielde en hoe het zover heeft kunnen komen."

De verdachte, Emiel T., werd in november opgepakt in een binnen- en buitenspeeltuin in zijn woonplaats en zit sindsdien vast. Dinsdag vond de eerste openbare, inleidende zitting in zijn zaak plaats. De rechtbank wees een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van de man af. "De situatie is daarvoor te ernstig", aldus de rechtbank.

T. zou zijn slachtoffertjes (variërend in leeftijd van 4 tot 8 jaar) telkens in de Raalter speeltuin hebben benaderd. In één geval zou er sprake zijn geweest van verkrachting, omdat de man seksueel bij het kind binnendrong. T. ontkent deze beschuldiging.