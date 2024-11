Media: regering Biden wil nog meer wapens verkopen aan Israël

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Joe Biden wil Israël aan nog meer wapens helpen, aldus anonieme functionarissen in Washington. Het gaat om een pakket wapentuig, inclusief munitie en speciale bommen, ter waarde van 680 miljoen dollar (644 miljoen euro).

De Britse krant Financial Times berichtte als eerste over het nieuwe pakket wapens voor Israël. Het wordt voorgesteld terwijl Israël akkoord is gegaan met een bestand in Libanon dat onder meer dankzij de Amerikaanse diplomatie tot stand is gekomen.