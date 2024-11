Gukesh trekt stand weer gelijk in strijd om wereldtitel schaken

SINGAPORE (ANP/DPA) - De pas 18-jarige Indiase schaker Dommaraju Gukesh heeft zijn eerste overwinning geboekt in de tweekamp om de wereldtitel tegen de Chinese titelverdediger Ding Liren. Gukesh was het WK in Singapore begonnen met een nederlaag, gevolgd door een remise in de tweede partij. Door zijn overwinning staat het nu 1,5 tegen 1,5. Donderdag is er een rustdag.

Gukesh, spelend met de witte stukken, zette Ding vanaf het begin onder druk en won na 37 zetten omdat zijn tegenstander de tijdslimiet die staat voor veertig zetten overschreed. "Dit voelt geweldig. De afgelopen twee dagen was ik al erg blij met mijn spel en vandaag slaagde ik erin om mijn tegenstander te verslaan", citeerde de internationale schaakbond FIDE de jonge Indiër.

De speler die het eerst 7,5 punten heeft, wint de tweekamp. Het totale prijzengeld bedraagt 2,5 miljoen dollar.