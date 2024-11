Superieure Sinner ook te sterk voor Medvedev in ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft ook zijn derde groepswedstrijd op de ATP Finals in Turijn overtuigend gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Rus Daniil Medvedev in twee sets: 6-3 6-4. Hij was voor de wedstrijd al zeker van een plek in de halve finales van het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissers van het seizoen.

Door de nederlaag van Medvedev verzekerde ook de Amerikaan Taylor Fritz zich van een plek bij de laatste vier. Fritz had eerde op de dag gewonnen van Alex de Minaur uit Australië met 5-7 6-4 6-3.

Sinner, dit jaar winnaar van de Australian Open en de US Open, was in de eerste set superieur. Hij won zijn eigen servicebeurten zonder probleem en haalde met een break de set binnen. In het tweede bedrijf bood Medvedev meer weerstand. De Rus kwam terug na een vroege break van Sinner, maar de Italiaan won bij een gelijke stand van 4-4 opnieuw de opslagbeurt van Medvedev. Op eigen service maakte Sinner het af.

De Italiaan maakt jacht op zijn eerste titel in het eindejaarstoernooi. Hij haalde vorig jaar de finale, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De titelhouder is er deze week niet bij in Turijn door een blessure.