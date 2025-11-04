Verdachten dood Sherwin Peterhof op korte termijn uitgeleverd

PARAMARIBO (ANP) - Twee verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof uit Suriname, worden op korte termijn uitgeleverd aan Nederland. De twee meldden zich vrijwillig op het politiebureau in Suriname nadat de politie afgelopen weekend hun namen en foto's had verspreid.

De politie had die informatie gedeeld omdat ze vermoedde dat de 57-jarige vrouw uit Paramaribo en de 42-jarige man uit Rotterdam na de dood van Peterhof naar Suriname waren gevlucht. Na het verspreiden van de namen en foto's is er contact geweest tussen de advocaten van de verdachten en de politie.

In totaal zijn er nu zeven mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Peterhof en het wegmaken van zijn lichaam. De politie is nog op zoek naar een achtste verdachte, die vermoedelijk ook naar Suriname is gevlucht. Mogelijk worden later ook zijn naam en foto gedeeld.

Het lichaam van de 41-jarige Peterhof werd half augustus gevonden in een maisveld in de Belgische plaats Meer, net over de grens met Nederland.