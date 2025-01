Media VS: AI-bedrijf Perplexity doet bod om te fuseren met TikTok

SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het bedrijf Perplexity AI heeft de Chinese moedermaatschappij van TikTok, ByteDance, een bod gedaan. Dat melden diverse Amerikaanse media. Volgens hun anonieme bronnen zou het voorstel zijn om Perplexity AI te laten fuseren met de Amerikaanse tak van TikTok.

TikTok dreigt zondag "op zwart" te gaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vrijdag een wet in stand waardoor de video-app zondag verboden zou worden in de Verenigde Staten, tenzij ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse onderdelen van de app. Dat had betekend dat TikTok was verdwenen uit Amerikaanse appstores, maar het bedrijf liet weten de app dan meteen helemaal onbeschikbaar te maken voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Het Witte Huis noemde die mededeling van ByteDance "een stunt".

De aankomende Amerikaanse president Trump zei zaterdag in gesprek met de omroep NBC dat hij de uitvoering van de omstreden wet "hoogstwaarschijnlijk" negentig dagen uitstelt. "Als ik dat besluit, dan kondig ik dat waarschijnlijk maandag aan", aldus Trump.