Beschoten woning in Groningen op last van burgemeester gesloten

GRONINGEN (ANP) - Op last van de burgemeester van Groningen is een woning in de Van Eedenstraat in die stad voor twee weken gesloten. Het betreft de woning die in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere malen werd beschoten. De burgemeester nam het besluit zaterdagavond.

De schietpartij vond zaterdag rond 03.25 plaats. Volgens een woordvoerder van de politie raakte het huis beschadigd, maar vielen er geen gewonden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

De gemeente Groningen meldt dat de bewoners van het huis in de buurt De Wijert op een andere plek zijn ondergebracht.