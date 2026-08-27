ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media VS: brein achter aanslagen 9/11 in 2028 voor de rechter

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 2:17
anp270826001 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Een militaire rechtbank zal vermoedelijk in juni 2028 beginnen met het berechten van het vermeende brein achter de aanslagen van 9/11. Dat melden diverse Amerikaanse media op basis van een uitspraak van een rechter.
Khalid Sheikh Mohammed gold als een van de naaste luitenants van Al-Qaida-leider Osama bin Laden voordat hij in maart 2003 in Pakistan werd opgepakt.
Hij zat drie jaar lang gevangen in geheime CIA-cellen voordat hij in 2006 werd overgebracht naar de Amerikaanse militaire basis op Guantanamo Bay op Cuba.
loading

POPULAIR NIEUWS

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Loading