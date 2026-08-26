Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

Je zit nietsvermoedend op je telefoon als plots een behoorlijk verontrustende melding verschijnt. Google zou hebben ontdekt dat er via jouw telefoonnummer spam is verstuurd. Vervolgens krijg je een eenvoudige vraag voorgeschoteld: heb jij die berichten verzonden? Met twee knoppen eronder lijkt de oplossing simpel. Even ‘nee’ aanklikken en klaar. Maar doe dat vooral niet.

Cybercriminelen verspreiden namelijk een overtuigende phishingtruc waarbij een beveiligingsmelding van Google wordt nagebootst, meldt het Duitse technologiemagazine Chip. Het doel is niet om je account te beschermen, maar om je naar een pagina te lokken waar persoonlijke gegevens kunnen worden buitgemaakt.

Paniek is onderdeel van de truc

De fraudeurs spelen handig in op twee menselijke zwakheden: ons vertrouwen in bekende merken en onze neiging om snel te handelen wanneer er iets mis lijkt te zijn.

Wie onverwacht leest dat zijn telefoonnummer voor spam wordt gebruikt, wil het probleem onmiddellijk rechtzetten. Een scherm in de vertrouwde Google-stijl maakt het verhaal extra geloofwaardig. Je krijgt ogenschijnlijk slechts twee mogelijkheden om te reageren, maar die keuze is nep.

Zowel de ene als de andere knop kan je verder het frauduleuze proces in sturen. Daar wacht bijvoorbeeld een nagemaakte inlogpagina waarop slachtoffers worden aangespoord hun Google-gegevens of andere gevoelige informatie achter te laten.

Eén detail verraadt de oplichters

Het goede nieuws: de vervalsing is niet perfect. Kijk daarom niet alleen naar logo’s, lettertypes en andere herkenbare vormgeving, maar vooral naar het webadres.

Een officiële Google-pagina hoort bij een herkenbaar domein van Google. Bij deze phishingcampagne zijn juist onbekende adressen opgedoken, waaronder pro.quicksala. Dat is een enorme rode vlag.

Ook andere vreemde onderdelen kunnen de fraude verraden. Zo kunnen er op dezelfde site dubieuze advertenties of aanbiedingen voor bijvoorbeeld TikTok-baantjes staan. Dat past natuurlijk totaal niet bij een serieus beveiligingsbericht van Google.

Dit moet je doen

Zie je zo’n melding, probeer dan vooral niet via de knoppen op het scherm uit te zoeken wat er aan de hand is. Sluit het tabblad of de browser en open Google daarna zelf via een vertrouwde app of door handmatig naar de officiële website te gaan.

Controleer daar rechtstreeks de beveiliging van je account. Zo voorkom je dat een link uit een verdachte melding bepaalt waar je terechtkomt.

Heb je op de neppagina al een wachtwoord ingevuld? Verander dat dan zo snel mogelijk via Google zelf en controleer welke apparaten toegang hebben tot je account. Gebruik je hetzelfde wachtwoord elders, wijzig het daar eveneens.

De belangrijkste vuistregel bij dit soort digitale paniekmeldingen is simpel: hoe harder een onverwacht scherm je probeert te dwingen onmiddellijk iets aan te klikken, hoe verstandiger het is om juist even helemaal niets aan te raken.