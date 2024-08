Mediaplatform X sluit bedrijfsactiviteiten in Brazilië

São Paulo (ANP/RTR) - Mediaplatform X heeft zaterdag bekendgemaakt zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië met onmiddellijke ingang te beëindigen. Reden is de "censuurmaatregel" van de Braziliaanse rechter Alexandre de Moraes.

X meent dat Moraes heimelijk heeft gedreigd een van zijn vertegenwoordigers in het Zuid-Amerikaanse land te arresteren, als die de verordening bepaalde content te verwijderen van het platform negeert. Het Braziliaanse hooggerechtshof, waar Moraes werkzaam is, heeft nog geen commentaar gegeven.

De dienstverlening van X op internet blijft gewoon beschikbaar voor de Braziliaanse bevolking, liet het platform van de Amerikaanse miljardair Elon Musk weten.

Verwijderen

Eerder dit jaar droeg Moraes X op bepaalde accounts op de site te verwijderen. Dat gebeurde na een gerechtelijk onderzoek naar zogenoemde "digitale milities", die werden beschuldigd van de verspreiding van nepnieuws en haatberichten tijdens de regering van de rechtse president Jair Bolsonaro.

Musk vond de maatregel in strijd met de vrijheid van meningsuiting en "ongrondwettelijk". Dat herhaalde hij zaterdag nog eens in een tweet. "Geen twijfel mogelijk, Moraes moet opstappen. Justitie die herhaaldelijk en flagrant de wet schendt, is helemaal geen justitie", aldus de eigenaar van X.