Meegenomen actievoerders XR allemaal aangehouden na A12-actie

DEN HAAG (ANP) - Alle 25 tot 30 personen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat is een strengere behandeling dan na de meeste snelwegblokkades gangbaar was, aldus een politiewoordvoerder. Wie zich niet kan legitimeren, wordt ook daarvoor aangehouden en krijgt daar een bekeuring voor.

Dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Die afspraak kwam er na boerenacties, waarbij in een file twee mensen omkwamen.