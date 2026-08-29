ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meegenomen actievoerders XR allemaal aangehouden na A12-actie

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 15:41
anp290826095 1
DEN HAAG (ANP) - Alle 25 tot 30 personen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat is een strengere behandeling dan na de meeste snelwegblokkades gangbaar was, aldus een politiewoordvoerder. Wie zich niet kan legitimeren, wordt ook daarvoor aangehouden en krijgt daar een bekeuring voor.
Dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Die afspraak kwam er na boerenacties, waarbij in een file twee mensen omkwamen.
loading

POPULAIR NIEUWS

vvd wil niet in kabinet alleen kabinet van winnaars gedogen1700821398

Ook ambtenaren keren zich tegen het kabinet: duizenden overheidsmedewerkers 8 september naar Den Haag

kringen-schenken-2026-hero

Zoveel mag je in 2026 belastingvrij aan je (klein)kinderen geven — en dit is de valkuil

shutterstock_2762518343

Steeds meer gevaarlijke vissen in Middellandse Zee door opwarming: ‘Zee van onze vroeger is verdwenen’

shutterstock_2148313213

Vliegbelasting verdubbelt in 2027 voor verre vluchten: zoveel duurder wordt je ticket naar Turkije, Thailand en Suriname

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

kringen-geldlessen-header

Vier geldgewoontes van je ouders die nu ineens weer geld opleveren

Loading