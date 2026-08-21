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Meer arrestaties om bedreigen politie rond asielprotest Apeldoorn

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:54
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APELDOORN (ANP) - Nog zes mensen zijn in de afgelopen maanden opgepakt voor het bedreigen van politieagenten rond anti-asielprotesten in Apeldoorn. Eerder was daar ook al iemand voor gearresteerd. De verdachten, zes mannen en een vrouw, zijn tussen 49 en 79 jaar oud. Ze komen uit Nijmegen en Voorthuizen in Gelderland, Baarn en Vinkeveen in de provincie Utrecht en uit Barendrecht, 's-Gravenzande en Ooltgensplaat in Zuid-Holland.
Apeldoorn kondigde in april aan 240 asielzoekers tijdelijk op te vangen in een leegstaand schoolgebouw. Na die bekendmaking waren er avonden achter elkaar hevige rellen bij een rotonde in de buurt van de opvang. De politie trad daartegen op, en beelden daarvan werden gedeeld op sociale media. Volgens de politie ging dat gepaard met "uitlatingen die kunnen worden aangemerkt als bedreigend of opruiend". Eerder meldde de politie dat er jacht werd gemaakt op privégegevens van politiemensen.
In mei was de eerste verdachte opgepakt, een man uit Voorthuizen. De laatste arrestatie was afgelopen woensdag.
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