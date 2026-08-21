ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Oekraïne wil Starlink gebruiken voor aanvallen in Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 11:00
anp210826090 1
KYIV (ANP) - Oekraïne wil toestemming van techmiljardair Elon Musk om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times op basis van bronnen. Drones die gebruikmaken van de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen daardoor makkelijker contact houden over langere afstanden en zo aanvallen tot zo'n 200 kilometer over de grens uitvoeren.
Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot-luchtafweerraketten, waarvoor het afhankelijk is van de VS. Door de drones met Starlink te gebruiken zou het land de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten kunnen pareren door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen.
De kans dat Musk akkoord gaat is klein, bericht de FT. Hoewel Musk Oekraïne het satellietinternet van SpaceX laat gebruiken, is hij terughoudend met het toelaten van het gebruik ervan bij aanvallen in Rusland. Een bijkomend obstakel voor Oekraïne is het ontslag van defensieminister Mychajlo Fedorov, die bekendstaat om zijn kennis van tech en het contact met Musk onderhield.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

316134618_m

Deze enorme spin rukt op in Nederland: wat als hij in je huis zit?

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

170154340_m

Deze 4 akelige dingen uit je opvoeding sturen je nog steeds — vaak zonder dat je het merkt

169181134_m

Goede seks? De wetenschap zegt dat je vooral dit moet doen

ca8df60f-ceea-4c7d-81a4-c77edccc5516

De Noordzee is warmer dan ooit gemeten: dit betekent dat voor jouw volgende stranddag én de kust

Loading