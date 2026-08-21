FT: Oekraïne wil Starlink gebruiken voor aanvallen in Rusland

KYIV (ANP) - Oekraïne wil toestemming van techmiljardair Elon Musk om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times op basis van bronnen. Drones die gebruikmaken van de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen daardoor makkelijker contact houden over langere afstanden en zo aanvallen tot zo'n 200 kilometer over de grens uitvoeren.

Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot-luchtafweerraketten, waarvoor het afhankelijk is van de VS. Door de drones met Starlink te gebruiken zou het land de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten kunnen pareren door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen.

De kans dat Musk akkoord gaat is klein, bericht de FT. Hoewel Musk Oekraïne het satellietinternet van SpaceX laat gebruiken, is hij terughoudend met het toelaten van het gebruik ervan bij aanvallen in Rusland. Een bijkomend obstakel voor Oekraïne is het ontslag van defensieminister Mychajlo Fedorov, die bekendstaat om zijn kennis van tech en het contact met Musk onderhield.