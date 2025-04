Pieterse en Vollering voelen zich op waarde geklopt

LUIK (ANP) - Puck Pieterse (tweede) en Demi Vollering (derde) moesten zich zondag in Luik-Bastenaken-Luik neerleggen bij de winst van de van Mauritius afkomstige Kimberley Le Court. "De sterkste sprintster van ons vieren", zei Pieterse naderhand bij de NOS. "Ik ben bij haar in het wiel gaan zitten, maar kwam er niet langs."

Vollering, twee keer eerder winnares in Luik, had op de laatste helling geprobeerd het verschil te maken. "Ik heb de hele dag gevochten", vertelde ze bij de NOS. "De hormonen werkten tegen. Vrouwen hebben af en toe last van hun maandelijkse probleempje. Met die warmte erbij heb ik de hele dag moeten afzien. Die derde plaats was volgens mij het hoogst haalbare. Elke centimeter in mijn lichaam wilde niet vandaag."

Pieterse werd vorige week derde in de Amstel Gold Race en won de Waalse Pijl. "Ik mag niet klagen. Ook vandaag hebben we met de ploeg een goede koers gereden. We hebben het gespeeld zoals we wilden."