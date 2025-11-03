ECONOMIE
Meer Britse raketten voor Oekraïne voor doelen diep in Rusland

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:48
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne heeft een extra voorraad Britse kruisraketten voor de lange afstand gekregen. Met de zogenoemde Storm Shadow-raketten kan Oekraïne militaire doelen en de Russische olie-industrie blijven treffen. Zo hoopt het zich beter te kunnen verdedigen én de prijs van doorvechten voor het Kremlin te verhogen.
Oekraïne gebruikt de Storm Shadow al langer, maar kon die door Amerikaanse bezwaren soms niet inzetten zoals het wilde. Bovendien zijn de raketten schaars en moest het dus zuinig zijn. De regering in Kyiv hoopte de Amerikaanse president Donald Trump zover te krijgen dat hij de nog veel krachtiger Tomahawk-kruisraketten aan haar zou verkopen, maar Trump lijkt dat voorlopig niet van plan.
Storm Shadows worden afgevuurd door bijvoorbeeld een F-16 en kunnen meer dan 250 kilometer vliegen.
