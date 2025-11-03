ECONOMIE
Politie VK: mogelijk verband treinaanval met andere incidenten

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:49
anp031125146 1
PETERBOROUGH (ANP/AFP) - De man die verdacht wordt van een steekpartij in een trein in het Verenigd Koninkrijk zaterdag heeft mogelijk een link met drie andere incidenten, meldt de Britse politie. Die onderzoekt nu of er een verband is.
Bij een van die incidenten werd een 14-jarige neergestoken door een man in de stad Peterborough. In de andere twee gevallen ging het om meldingen van een man met een mes.
De steekpartij in de trein zou hebben plaatsgevonden nadat de trein zaterdag was vertrokken uit de stad Peterborough. Elf mensen raakten daarbij gewond.
De 32-jarige verdachte was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten. Autoriteiten gaven eerder al aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake was van een terreurdaad. Hij wordt aangeklaagd voor tien keer poging tot moord, mishandeling en bezit van een steekwapen. Ook wordt hij beschuldigd van poging tot moord na een ander incident in Londen diezelfde dag.
