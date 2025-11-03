ECONOMIE
ABN AMRO stijgt op terughoudend Damrak

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:46
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs zag maandag bij het slot de eerder opgelopen winsten verdwijnen, deels door koersverliezen op Wall Street. ABN AMRO (plus 1 procent) eindigde bovenaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam. De bank schrapt tientallen banen in zijn duurzaamheidsteam. Bijna zeventig van de vierhonderd duurzaamheidsexperts moeten vertrekken omdat de bank "efficiënter" wil werken.
PostNL viel op met een koersverlies van bijna 4 procent. Het postbedrijf leed afgelopen kwartaal meer verlies. Ook nam de totale hoeveelheid te bezorgen brieven en andere poststukken verder af, ondanks dat de verkiezingen voor extra post zorgden. Volgens PostNL onderstrepen de cijfers "de dringende noodzaak tot wijzigingen in de postwetgeving".
De AEX, de index van de dertig meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde een fractie lager op 970,97 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex 1 procent. De MidKap daalde maandag 1,1 procent tot 879,85 punten.
