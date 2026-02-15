Meer dan 10 doden in Gaza door Israëlische aanvallen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn zondag zeker elf mensen gedood door Israëlische aanvallen, meldt de Palestijnse burgerbeschermingsdienst. Het Israëlische leger zegt dat de aanval werd uitgevoerd als reactie op schendingen van het staakt-het-vuren.

De burgerbeschermingsdienst noemt twee aparte aanvallen, waaronder een op een tent met vluchtelingen in Noord-Gaza. De andere aanval zou in het zuiden van de Gazastrook hebben plaatsgevonden.

Israël en Hamas sloten in oktober een bestand, maar ook sindsdien zijn er veel Israëlische aanvallen geweest. Daarbij zijn bijna zeshonderd Palestijnen gedood. Israël zegt steevast dat die aanvallen volgen op Palestijnse schendingen van het bestand. Dat wil doorgaans zeggen dat Hamasstrijders zouden zijn gesignaleerd in het gebied dat nog onder controle staat van Israël.