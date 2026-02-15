ECONOMIE
Bestuurder naar ziekenhuis na botsing met politieauto in Limburg

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 10:35
anp150226058 1
SINT JOOST (ANP) - Een politieauto heeft zaterdagnacht een aanrijding gehad met een ander voertuig bij het Limburgse dorp Sint Joost. Volgens de politie is de bestuurder van de aangereden auto met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
De politiewagen was rond 23.55 uur met spoed op weg naar een melding toen deze op de kruising van de N276 en de Zwaluwstraat op een andere auto botste. De twee agenten in het politievoertuig zijn niet gewond geraakt. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het ongeval.
