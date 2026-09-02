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Meer dan 10.000 euro opgehaald voor doodgeschoten man Overasselt

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 23:01
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OVERASSELT (ANP) - Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen.
De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen te bewaken. Volgens diverse media was dit de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Bij zijn pand waren al vaker geweldsincidenten en dreigingen.
De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil "hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid te geven". Aanvankelijk wilde zij 11.000 euro ophalen. Dat doelbedrag is nu verhoogd naar 20.000 euro.
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