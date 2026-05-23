ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky dringt na voorstel Merz aan op volledig EU-lidmaatschap

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 16:27
anp230526101 1
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky betoogt dat zijn land een volwaardig EU-lidmaatschap verdient. Hij deed dat in zijn dagelijkse toespraak, nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke tussenvorm had gepleit waarin het Oost-Europese land nog geen stemrecht zou krijgen.
Zelensky maakte duidelijk daar niets in te zien. "Zonder Oekraïne kan er geen volwaardig Europees samenwerkingsproject zijn, en de aanwezigheid van Oekraïne in de EU moet ook volledig zijn. Met volledige rechten", aldus de president. Zijn land vroeg na aanvang van de Russische invasie in 2022 het EU-lidmaatschap aan en kreeg later de status van kandidaat-lid.
Onderhandelingen over de toetreding van landen kunnen jaren in beslag nemen. De Duitse leider Merz heeft voorgesteld Oekraïne ondertussen een speciale status te geven, zodat het alvast kan deelnemen aan EU-bijeenkomsten. Het land zou ook een vertegenwoordiger moeten krijgen bij de Europese Commissie, het bestuur van de Europese Unie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

anp230526003 1

CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

Loading