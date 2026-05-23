Zelensky dringt na voorstel Merz aan op volledig EU-lidmaatschap

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky betoogt dat zijn land een volwaardig EU-lidmaatschap verdient. Hij deed dat in zijn dagelijkse toespraak, nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke tussenvorm had gepleit waarin het Oost-Europese land nog geen stemrecht zou krijgen.

Zelensky maakte duidelijk daar niets in te zien. "Zonder Oekraïne kan er geen volwaardig Europees samenwerkingsproject zijn, en de aanwezigheid van Oekraïne in de EU moet ook volledig zijn. Met volledige rechten", aldus de president. Zijn land vroeg na aanvang van de Russische invasie in 2022 het EU-lidmaatschap aan en kreeg later de status van kandidaat-lid.

Onderhandelingen over de toetreding van landen kunnen jaren in beslag nemen. De Duitse leider Merz heeft voorgesteld Oekraïne ondertussen een speciale status te geven, zodat het alvast kan deelnemen aan EU-bijeenkomsten. Het land zou ook een vertegenwoordiger moeten krijgen bij de Europese Commissie, het bestuur van de Europese Unie.