ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan 5000 ebolabesmettingen in Congo

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 7:56
bijgewerkt om woensdag, 19 augustus 2026 om 8:16
anp190826059 1
Het aantal bevestigde ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 5000. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat er nog altijd te weinig wordt gedaan om verdere verspreiding van het dodelijke virus te voorkomen.
Tot nu toe stierven zeker 2378 mensen bij de huidige ebola-uitbraak, de grootste in Congo ooit. Buiten dat land werden alleen in 2014-2016 meer besmettingen en sterfgevallen geregistreerd bij de ebola-uitbraak in West-Afrika.
Het virus dat nu rondgaat in Congo is van de bundibugyovariant. Daar is nog geen goedgekeurd vaccin voor, maar daar wordt momenteel wel voor getest.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2398910121

Wie jaloers is, doet vaak deze drie dingen zonder het zelf zo te noemen

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

ANP-200848188

De catering van KLM wordt behoorlijk duur

vakantiedagen-wereldkaart

Nederland telt 29 vrije dagen. Iran 53.

159530732_m

Maakt het uit als er verschillende bandenmerken onder je auto zijn gemonteerd?

323623107_m

Deze simpele gewoonte helpt opvallend goed tegen angst en depressie bij jongeren

Loading