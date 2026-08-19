Meer dan 5000 ebolabesmettingen in Congo

Het aantal bevestigde ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 5000. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat er nog altijd te weinig wordt gedaan om verdere verspreiding van het dodelijke virus te voorkomen.

Tot nu toe stierven zeker 2378 mensen bij de huidige ebola-uitbraak, de grootste in Congo ooit. Buiten dat land werden alleen in 2014-2016 meer besmettingen en sterfgevallen geregistreerd bij de ebola-uitbraak in West-Afrika.

Het virus dat nu rondgaat in Congo is van de bundibugyovariant. Daar is nog geen goedgekeurd vaccin voor, maar daar wordt momenteel wel voor getest.