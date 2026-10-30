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Meer dan 5000 eboladoden in Democratische Republiek Congo

Samenleving
door anp
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KINSHASA (ANP/RTR/AFP) - In de Democratische Republiek Congo zijn volgens overheidscijfers meer dan 5000 mensen omgekomen door het ebolavirus. Het dodental stond dinsdag nog op 4887. Het aantal geregistreerde ebolagevallen staat op 10.060.
Vooral Congo wordt zwaar getroffen in de huidige uitbraak, maar ook in Nigeria, Kenia en Oeganda zijn ebolagevallen geregistreerd. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde dat het een ingewikkelde taak is om het virus op het Afrikaanse continent in te dammen.
Er is nog geen goedgekeurde behandeling voor de bundibugyo-variant van het virus die zich sinds mei in Congo verspreidt. En ook heeft het virus in Congo zich verspreid naar het noorden en oosten waar de staat weinig controle heeft door jarenlange conflicten.
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