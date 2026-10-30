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Tielen: lichtpuntjes aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs en Emancipatie ziet een lichte verbetering in de mate waarin mensen seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen. Dat geldt ook voor het urgentiegevoel bij deze problematiek, de ervaring op het werk en hoe mensen handelen wanneer ze geconfronteerd worden met een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Voor het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) werd dit jaar onderzoek gedaan onder 2372 mensen naar de impact van het programma. "De cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren een beweging richting meer bewustwording is begonnen. Dat is positief nieuws en sterkt ons in de overtuiging dat voortdurende aandacht en een aanpak jegens het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van waarde is", stelt de staatssecretaris.
"We gaan daarom door met onder andere de effectieve publiekscampagne en geven de uitkomsten van de monitor mee in de ontwikkeling van het beleid voor de aanpak geweld tegen vrouwen", schrijft Tielen.
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