Meer dan de helft poliklinieken heeft te lange wachttijd

DEN HAAG (ANP) - De wachttijden voor medische zorg in Nederland zijn de afgelopen jaren verder opgelopen. Dit blijkt uit de ANP-analyse van data over wachttijden voor medisch-specialistische zorg, bijgehouden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vorig jaar had iets meer dan de helft van de behandelingen in een polikliniek een te lange wachttijd. Volgens landelijke afspraken over de zorg zou dit maximaal vier weken moeten zijn. In 2022 ging het nog om ongeveer 45 procent van de behandelingen.

Tussen 2022 en 2025 steeg de gemiddelde wachttijd voor zorg bij een polikliniek van 34 dagen naar 42 dagen, wat betekent dat patiënten inmiddels gemiddeld anderhalve maand moeten wachten op een behandeling.

Bij klinieken van Diabeter Nederland zijn de wachttijden het hardst gestegen. Daar liep de gemiddelde wachttijd op van bijna drie maanden in 2022, naar zeveneneenhalve maand in 2025.

Zorgverzekeraars

De behandeling met de langste wachttijd was een operatie aan een scheef neustussenschot. Hierop moesten patiënten gemiddeld drieënhalve maand wachten. De hoogst gemeten wachttijd was voor de polikliniek oogheelkunde van het Isala Ziekenhuis in Kampen. Hier liep in 2025 op een gegeven moment de wachttijd op tot bijna vier jaar.

Vanaf dit jaar hebben zorgverzekeraars inzage in wachtlijsten, waardoor ze verzekerden actiever zouden kunnen helpen bij lange wachttijden. Als patiënten toestemming geven voor bemiddeling door de verzekeraar en de maximale afgesproken wachttijd wordt overschreden, kunnen verzekeraars bijspringen. Volgens onderzoek van Ipsos I&O zou 68 procent van de Nederlanders hier gebruik van willen maken indien dit mogelijk is.