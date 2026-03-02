Haagse slachtpartij: hardlopers vertrappen massaal padden

Hardlopers en padden blijken deze weken een dodelijke combinatie te vormen in Den Haag. Terwijl de gemeente wegen afsluit voor de jaarlijkse paddentrek, worden juist op die rustige trajecten massaal amfibieën vertrapt door sporters die in het donker hun rondjes lopen, schrijft het AD

Haagse slachtpartij in de Scheveningse Bosjes

Op de Laan van Poot, een bekende route door de Scheveningse Bosjes, ligt het wegdek volgens vrijwilligers bezaaid met dode padden en andere amfibieën. De straat is in deze periode afgezet voor autoverkeer om de trek zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar hardlopers en wandelgroepen maken gretig gebruik van de verkeersluwe strook. In het donker zijn de langzaam overstekende dieren nauwelijks zichtbaar, met een ware ‘Haagse slachtpartij’ als gevolg.

Paddentrek onder druk

De paddentrek is een jaarlijks fenomeen: zodra de temperatuur ’s avonds oploopt, trekken padden vanuit hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Juist dan kruisen ze fietspaden, woonstraten en boslanen. In de afgelopen zeventien jaar is het aantal padden in Nederland met ruim 40 procent afgenomen, door onder meer verkeer, verdroging en versnippering van leefgebied. Vrijwilligers en gemeenten proberen dat te compenseren met afzettingen, tijdelijke schermen en speciale ‘paddentrapjes’ in putten.

Veel (dode) padden In Nederland worden jaarlijks naar schatting honderdduizenden amfibieën verkeersslachtoffer. Alleen al via georganiseerde acties werden in 2025 ruim 214.000 amfibieën veilig overgezet, landelijk vermoedelijk zo’n 300.000 dieren.[persportaal.anp]​. In Den Haag spreken vrijwilligers van tienduizenden geredde dieren per jaar, vooral rond routes als de Laan van Poot.

I

Oproep aan hardlopers

Natuurorganisaties vragen hardlopers tijdelijk hun routes aan te passen of in ieder geval stapvoets en met zaklamp door bekende paddengebieden te bewegen. De paradox is pijnlijk: in een stad die prat gaat op de titel ‘padvriendelijkste gemeente van Nederland’, bedreigen juist gezondheidsbewuste stedelingen een kwetsbare diersoort. Of Den Haag die titel waardig blijft, hangt de komende weken ook af van de bereidheid van sporters om een ommetje te maken.