Ben je alleenstaand en staat er op 1 januari meer dan €119.122 op je spaar- en beleggingsrekeningen? Dan krijg je in 2027 geen zorgtoeslag, ook als je inkomen precies hetzelfde blijft. Dat geldt voor het hele jaar, niet maar een paar maanden.

Over een paar weken weet je of Dienst Toeslagen dat ook al doorheeft. Volgens HomeFinance gaan de brieven voor 2027 naar verwachting tussen eind november en half december de deur uit. Op 21 december wordt het eerste toeslagbedrag voor 2027 uitbetaald.

De grens zakt bijna €27.000

Dit jaar mag je als alleenstaande nog €146.011 aan vermogen hebben. Vanaf 1 januari 2027 is dat €119.122, dus €26.889 minder. Met een toeslagpartner zakt de grens van €184.633 naar €158.748. Dezelfde grenzen gelden voor het kindgebonden budget. De Eerste Kamer nam de wet op 6 oktober aan, en Dienst Toeslagen maakte de bedragen op 15 oktober bekend.

Volgens de schatting van het kabinet raken ongeveer 50.000 huishoudens hun zorgtoeslag, hun kindgebonden budget of allebei kwijt. Zorgwijzer kwam op basis van de toelichting bij het wetsvoorstel uit op zo'n 40.000 huishoudens die de zorgtoeslag verliezen. Tussen 8.000 en 13.000 huishoudens raken het kindgebonden budget kwijt. Het kabinet vindt dat deze mensen genoeg vermogen hebben om de kosten voor zorg en kinderen zelf te dragen. Met het geld betaalt het de nieuwe regels voor toeslagpartners.

Wie krijgt welke brief?

In de brievenbus kun je twee soorten post van Dienst Toeslagen krijgen. De eerste is de voorschotbeschikking: daarin staat hoeveel toeslag je in 2027 per maand krijgt. Dienst Toeslagen baseert die op je inkomen in 2026 en 2027, schrijft HomeFinance. Vanaf 24 november zie je in Mijn toeslagen al of je in 2027 nog recht hebt op toeslag.

De tweede brief is specifieker. Denkt Dienst Toeslagen dat je op 1 januari 2027 te veel vermogen hebt, dan krijg je eind november een brief. Daarin staat wat dat betekent voor je toeslagen en wat je kunt doen.

Geen brief betekent niet dat je veilig zit.

Erfenis, schenking of huis verkocht? Reken het zelf na

Dienst Toeslagen heeft niet van iedereen actuele gegevens over het vermogen. De dienst noemt zelf drie situaties waarin je extra moet opletten: je hebt dit jaar een huis verkocht, een schenking gekregen of een erfenis ontvangen. Dan weet Dienst Toeslagen dat mogelijk nog niet. Heb je eind november geen brief gehad, controleer dan zelf of je op 1 januari boven de grens uitkomt.

Een erfenis uit 2026 telt op 1 januari 2027 gewoon mee als vermogen. Ook een erfenis die nog niet onder de erfgenamen is verdeeld, telt mee: jouw deel hoort dan al bij jouw vermogen. Krijg je de erfenis pas in de loop van 2027, dan heeft die volgens Dienst Toeslagen geen invloed op de toeslag van dat jaar.

Wat telt mee?

Spaargeld en geld op je betaalrekening

Beleggingen en aandelen

Een tweede woning, ook een geërfde woning waar je zelf niet gaat wonen

Het vermogen van je toeslagpartner en van je kinderen onder de 18

Niet: geld dat vastzit in een stamrecht- of lijfrentevoorziening, schrijft Zorgwijzer, omdat dat niet in box 3 valt

Een paar voorbeelden voor een alleenstaande. Heb je op 1 januari €100.000, dan zit je onder de grens. Bij €120.000 zit je er net boven en heb je in 2027 in principe geen recht op zorgtoeslag. Daalt je vermogen in februari weer, dan verandert dat niets aan de uitkomst voor 2027.

Tot €1.680 per jaar op het spel

Wie onder de grens blijft, gaat er juist op vooruit. Het kabinet raamt de maximale zorgtoeslag voor 2027 op €1.680 per jaar voor een alleenstaande, ongeveer €140 per maand. Dit jaar is dat €129 per maand. Met een toeslagpartner gaat het om maximaal €3.223 per jaar. Volgens de raming houd je als alleenstaande recht tot een inkomen van zo'n €42.950.

Zit je boven de vermogensgrens, dan gaat dat bedrag in één keer naar nul. Wie de zorgtoeslag kwijtraakt, mist volgens Zorgverzekeringwijzer gemiddeld ruim €1.000 per jaar. Let op: de bedragen voor 2027 zijn nog ramingen. De definitieve bedragen worden eind november vastgesteld, nadat de standaardpremie bekend is.

Geef het vóór 8 december door

Verwacht je op 1 januari boven de grens te zitten? Dan vraagt Dienst Toeslagen je om dat uiterlijk 8 december door te geven. De dienst stopt dan je voorschot, zodat je later niets hoeft terug te betalen. Geef je het later of helemaal niet door, dan moet je de zorgtoeslag of het kindgebonden budget terugbetalen.

Schat je vermogen op 1 januari 2027, inclusief dat van je toeslagpartner en minderjarige kinderen. Log in op Mijn toeslagen. Kies onder 'Wijziging doorgeven' voor 'Inkomen en vermogen'. Kies 'Er wijzigt iets in het vermogen' en daarna het jaar 2027.

Denk je onder de grens te blijven, dan hoef je niets te doen. Na afloop van 2027 kijkt Dienst Toeslagen hoeveel vermogen je op 1 januari werkelijk had.

En als je vermogen later weer daalt?

Dan moet je zelf in actie komen. Dienst Toeslagen raadt aan om ieder jaar na te gaan of je weer recht hebt op toeslag. Je moet de toeslag dan zelf opnieuw aanvragen.

Krijg je een brief dat je toeslag moet terugbetalen, kijk dan meteen naar de datum op de brief. Volgens HomeFinance heb je vanaf die datum zes weken om te betalen. Laat je de brief liggen, dan kan de Belastingdienst het hele bedrag in één keer verrekenen met de toeslagen die je dat jaar nog krijgt. HomeFinance wijst ook op een andere datum: de verlengde aanvraagtermijn voor toeslagen loopt tot en met 31 december 2026.