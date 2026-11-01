Meer dan honderd agenten gewond geraakt bij rellen in Frankfurt

FRANKFURT (ANP/DPA) - Bij de rellen in Frankfurt zijn meer dan honderd politieagenten gewond geraakt. Een van hen raakte ernstig gewond, aldus binnenlandminister van de deelstaat Hessen, Roman Poseck. De agent verloor zijn tanden nadat er een steen in zijn gezicht werd gegooid.

De politie heeft 54 mensen tussen de 13 en 29 jaar oud gearresteerd. Zeventien winkels raakten beschadigd en vijf werden geplunderd, onder meer op de Zeil. Dat is de belangrijkste winkelstraat van Frankfurt.

Volgens Poseck gaat de politie uit van ongeveer 1500 relschoppers. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat geweldplegers vanuit het buitenland naar Frankfurt zijn gereisd, maar hij benadrukte dat slechts een klein deel van hen uit Frankfurt zelf kwam.

Frankfurt is een van de Duitse steden waar het zaterdagavond na demonstraties uit de hand liep. Er zijn op meerdere plekken vernielingen gepleegd en agenten aangevallen, zoals in Keulen en Berlijn.