Wachten op Black Friday? Leg de prijs van je aankoop nu al vast

Een televisie van 799 voor 499 euro lijkt een buitenkans. Maar als diezelfde winkel hem kort daarvoor voor 479 euro verkocht, is de zogenaamde aanbieding helemaal geen voordeel. Dat voorbeeld is fictief, de reden om prijzen bij te houden niet.

Wie deze maand iets duurs wil kopen, kan beter nu beginnen met vergelijken dan pas wanneer de kortingsbanners verschijnen. Je hebt dan een eigen referentie, in plaats van alleen het bedrag dat de winkel je wil laten zien.

De regel achter de korting

Volgens de Autoriteit Consument & Markt moet een gewone van-voor-aanbieding uitgaan van de laagste eigen verkoopprijs in de dertig dagen vóór de korting . Een winkel mag niet zomaar een hogere adviesprijs doorstrepen en doen alsof dat zijn eerdere verkoopprijs was.

Er bestaan uitzonderingen, onder meer voor snel bederfelijke producten, pas geïntroduceerde artikelen en opeenvolgende prijsverlagingen. Voor een normale aanbieding van een bestaand elektronicaproduct is de dertigdagentermijn het uitgangspunt.

Niet het kortingspercentage, maar de betaalde eindprijs bepaalt je voordeel.

Dat het onderwerp nog speelt, bleek op 17 juli 2026. De Consumentenbond meldde toen Amazon en Bol een sommatiebrief te hebben gestuurd over volgens de bond misleidende kortingen. Dat is een standpunt en actie van de Consumentenbond, geen rechterlijk oordeel over elke aanbieding op die platforms.

Zo maak je een prijsnotitie

Kies eerst het precieze product dat je nodig hebt. Noteer typenummer, uitvoering, opslagcapaciteit of formaat. Een bijna identieke productnaam is niet voldoende om twee prijzen als gelijkwaardig te behandelen.

Leg vervolgens bij enkele winkels de prijs vast, met datum en eventuele bezorgkosten. Bewaar een schermafbeelding waarop product en prijs zichtbaar zijn. Controleer later opnieuw dezelfde uitvoering en kijk, als die beschikbaar is, naar een prijshistorie.

Een eigen momentopname bewijst niet wat de laagste prijs over dertig dagen was. Ze helpt wel om te zien of een latere aanbieding voor jou werkelijk beter is. Zet ook je maximale koopprijs op papier, zodat een opvallende korting je budget niet stilletjes verhoogt.

Goedkoop is niet altijd passend

Vergelijk de totale aankoop. Zijn noodzakelijke accessoires inbegrepen? Gaat het om een nieuw of gebruikt exemplaar? Wie is de verkoper en wat betaal je voor bezorging? Een lagere productprijs kan samengaan met andere voorwaarden.

Een prijsnotitie is geen garantie op de beste deal, maar wel een beter geheugen dan een reclamebanner.

Wachten is bovendien geen doel op zichzelf. Als een apparaat direct nodig is, tellen ook beschikbaarheid en levertijd. Als het niet nodig is, blijft niet kopen de enige manier om de volledige aanschafprijs in je zak te houden.

Controleer voor je betaalt

Vergelijk exact hetzelfde model, kijk naar de eindprijs en controleer de verkoper. Gebruik een doorgestreepte adviesprijs niet als bewijs van besparing. Een prijsdaling bij één winkel betekent ook niet dat een andere winkel het product niet al goedkoper aanbiedt.