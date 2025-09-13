ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Estafetteploeg behaalt op WK in Tokio zilver op 4x400 gemengd

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 15:41
anp130925102 1
TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de WK atletiek in Tokio het zilver veroverd. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol renden in de finale in het Japan National Stadium naar de tweede plaats achter de ploeg van de Verenigde Staten in een tijd van 3.09,96. Het Amerikaanse team was duidelijk sneller en won in 3.08,80.
De Nederlandse estafetteploeg wist vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs wel het goud te winnen op de mixed relay. De samenstelling in Tokio was iets anders, want Phijffers liep in plaats van Isaya Klein Ikkink.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

Loading