Estafetteploeg behaalt op WK in Tokio zilver op 4x400 gemengd

TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de WK atletiek in Tokio het zilver veroverd. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol renden in de finale in het Japan National Stadium naar de tweede plaats achter de ploeg van de Verenigde Staten in een tijd van 3.09,96. Het Amerikaanse team was duidelijk sneller en won in 3.08,80.
De Nederlandse estafetteploeg wist vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs wel het goud te winnen op de mixed relay. De samenstelling in Tokio was iets anders, want Phijffers liep in plaats van Isaya Klein Ikkink.