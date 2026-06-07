Meer dan miljoen bezoekers bij pauselijke mis in Madrid

MADRID (ANP/AFP) - Meer dan een miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis vond plaats op het Plaza de Cibeles en wordt het hoogtepunt genoemd van zijn bezoek aan Spanje. Zaterdag werd de paus welkom geheten door de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, die de mis ook bijwoonden.

Er werden al grote menigten verwacht. Zo zijn er 2300 toiletten, meer dan 600 luidsprekers en 10 waterpunten geplaatst op het plein. 1,2 miljoen gelovigen uit heel Spanje zijn naar de hoofdstad getrokken om een glimp van de paus en zijn pausmobiel op te vangen. Zaterdag verzamelde een half miljoen mensen zich buiten het stadion van Real Madrid voor een gebedswake die tot diep in de nacht duurde.

Leo bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona, waar hij onder meer de onlangs voltooide Sagrada Familia gaat zegenen. Donderdag en vrijdag reist hij naar de Canarische Eilanden om het te hebben over migratie.

Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië.