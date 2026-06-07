Parool blij met aandacht voor Styles-pagina, overweegt bijdrukken

AMSTERDAM (ANP) - Het Parool is "blij en trots" met alle aandacht die de paginagrote advertentie van Harry Styles in de zaterdagkrant genereert. Dat laat hoofdredacteur Michiel Couzy zondag weten aan het ANP. Hij overweegt extra exemplaren van de papieren zaterdageditie bij te laten drukken. In een handgeschreven advertentie bedankte de Britse ster de stad voor de gastvrijheid tijdens zijn tien concerten in de Johan Cruijff ArenA.

"Bij groot nieuws, zoals een kampioenschap van Ajax, kan je wel voorspellen dat er extra animo is voor de krant", zegt Couzy. "Maar het is voor zover ik weet nog niet eerder gebeurd dat een advertentie tot deze enorme vraag leidde." Couzy is vooral verheugd dat veel jongeren de papieren krant graag in bezit willen krijgen: "Normaal neemt die groep toch zijn toevlucht tot de website en onze digitale editie."

"We inventariseren of dat de moeite waard kan zijn, al is dat niet zomaar geregeld", zegt Couzy over de mogelijkheid om exemplaren te laten bijdrukken. "Tegelijkertijd hebben we ook het gevoel dat we dit niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan." Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren van de zaterdagkrant inmiddels voor tientallen euro's te koop aangeboden.

Couzy was overigens zeer verheugd dat Styles zijn krant had uitgekozen voor de boodschap aan de stad en zijn publiek. "Al snap ik wel dat Het Parool de meest logische keuze is als hij een boodschap aan de Amsterdammers wil overbrengen", stelt de hoofdredacteur.