ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam zijn 2170 woningen zondagavond getroffen door een stroomstoring, meldt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. De storing begon rond 18.30 uur en zal naar verwachting rond 21.30 zijn opgelost.

Het gebied dat met de storing kampt, ligt aan de noordkant van de stad. Stoplichten en straatverlichting in de getroffen wijken zijn ook uitgevallen. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.