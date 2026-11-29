MADRID (ANP) - Een rechts blok staat op het punt een nipte meerderheid van de zetels te behalen bij de vervroegde verkiezingen in Spanje. Dit blijkt uit een eerste peiling van de publieke omroep RTVE die zondag werd gepubliceerd. De uitslag lijkt het einde in te luiden van de achtjarige ambtstermijn van de socialistische premier Pedro Sánchez.

Volgens de peiling kunnen de conservatieve Volkspartij (PP), de uiterst rechtse partij Vox en een derde, kleinere partij samen tot 184 zetels behalen. Hiermee zouden deze partijen, die tijdens de campagne aangaven bereid te zijn een coalitie te vormen, over meer dan de 176 zetels beschikken die nodig zijn voor een meerderheid in het 350 zetels tellende parlement.

De socialisten van Sánchez behalen naar verwachting tussen de 119 en 124 zetels.