Meer dan twintig gewonden bij nachtclub in Kroatisch Split

SPLIT (ANP/DPA) - Bij een populaire nachtclub in het Kroatische Split zijn 24 mensen gewond geraakt. Volgens lokale media liepen ze verwondingen op doordat de glazen voorgevel brak en versplinterde.

De slachtoffers zouden voornamelijk toeristen uit Zweden en Duitsland zijn. Ze stonden te wachten totdat ze de nachtclub in mochten toen ze geraakt werden door rondvliegende glasscherven. Een man van 20 en een meisje van 16 liggen nog in het ziekenhuis met verwondingen.

De voorgevel is volgens de eerste onderzoeken waarschijnlijk gebarsten doordat het te druk was in de nachtclub. Split is de laatste jaren een populaire bestemming geworden voor feestende jongeren. Ook veel Nederlanders komen iedere zomer naar de Kroatische badplaats.