Meer dan vijftig agenten gewond bij anti-AfD-protest Gießen

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 14:45
anp011225124 1
WIESBADEN (ANP) - Bij de grootschalige demonstratie tegen de oprichting van een nieuwe jongerentak van de AfD afgelopen zaterdag in het Duitse Gießen, zijn meer dan vijftig politieagenten gewond geraakt. Dat zegt de Hessense deelstaatminister Roman Poseck maandag tijdens een persconferentie over de onlusten.
Volgens schattingen van de politie kwamen circa 30.000 demonstranten af op het oprichtingscongres, van wie er drie werden gearresteerd. Ook werden tientallen mensen gefouilleerd en zijn er zo'n tweehonderd ID-checks uitgevoerd. Tegen demonstranten werden onder meer pepperspray en waterkanonnen ingezet. Er zou onder meer met vuurwerk richting agenten zijn gegooid.
Doel van de AfD-bijeenkomst in Gießen was de oprichting van Generation Deutschland, dat de plaats moet innemen van de eerder ontbonden jongerentak Junge Alternative. Die organisatie, die goeddeels onafhankelijk van de AfD stond, werd eerder door Duitsland aangemerkt als extreemrechts, waarna het zich ophief.
