Besluit over verdwijnen dorp Moerdijk halfjaar uitgesteld

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 14:34
anp011225123 1
ZEVENBERGEN (ANP) - De inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk blijven nog minimaal een halfjaar in onzekerheid. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant willen pas in juni een besluit nemen over uitbreiding van het haven- en industriegebied in Moerdijk, waarvoor het dorp mogelijk moet verdwijnen. De gemeente Moerdijk maakte bijna drie weken geleden bekend maar één optie te zien: het dorp Moerdijk opgeven om hier ruimte te maken voor de energieprojecten van Powerport.
De betrokken overheden hadden afgesproken op 1 december een besluit te nemen over de 'voorkeursrichting' van de uitbreiding. Demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) maakte na overleg op het gemeentehuis echter bekend dat de komende maanden nog van alles moet worden uitgezocht. "Zodat we in juni een besluit kunnen nemen", zei Hermans. De provincie had eind vorige week ook al gezegd nog niet klaar te zijn om een beslissing te nemen.
