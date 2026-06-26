NS ziet rustigere treinen dan normaal op vrijdag

UTRECHT (ANP) - Het lijkt erop dat iets minder mensen vrijdag in de ochtendspits met de trein zijn gegaan in vergelijking met reguliere vrijdagen, meldt een woordvoerder van de NS. Dat heeft mogelijk te maken met de code rood die het KNMI eerder heeft uitgegeven voor grote delen van het land.

Hierdoor houden diverse scholen en kinderopvangcentra de deuren gesloten. Het kan zijn dat dit ervoor zorgt dat ouders een vrije dag hebben genomen of thuiswerken, wat weer terug te zien is in het ov.

De NS laat tot en met zaterdag op een aantal trajecten minder treinen rijden vanwege de hitte.