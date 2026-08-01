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Meer doden geteld na Marokkaanse 'invasie' Spaans Ceuta

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 11:20
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CEUTA (ANP) - Bij de stormloop van donderdag en vrijdagmorgen op de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens de autoriteiten zeker 67 mensen om het leven gekomen. De meesten zijn verdronken in zee bij pogingen om een barrière op het strand en in het water heen te zwemmen. De Spaanse politie zoekt met duikers naar slachtoffers.
In korte tijd bestormden naar schatting minstens 50.000 mensen, vooral jonge Marokkanen, het Spaanse territorium. De meesten keerden uit eigen beweging in de loop van vrijdag weer terug of werden naar de grens gedirigeerd door Spaanse politiemensen en militairen. Er zouden zaterdagmorgen nog zeker 2000 migranten in Ceuta zijn achtergebleven. Bewoners die zich angstig hadden verscholen, zijn weer op straat en hebben in wijken versperringen opgericht als een soort burgerwacht.
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