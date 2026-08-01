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Spaanse premier wil Europees ministersoverleg over crisis Ceuta

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 11:29
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MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez wil dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken met spoed bijeenkomen over de kwestie Ceuta. Hij is erg boos over een aantal "egoïstische reacties" van Europese landen op de crisis die donderdag werd veroorzaakt door de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar het kleine Spaanse territorium in Noord-Afrika, Ceuta. Zo riep Italië op Spanje uit de Schengenzone te zetten.
Er wordt al op hoog niveau in de Europese Unie overlegd. Zaterdag door hoge EU-ambtenaren. Het gaat om een crisisresponsgroep die zich bezighoudt met rampsituaties. Maandag staat er in Brussel een spoedbijeenkomst van de ambassadeurs van de Europese Unie over Ceuta op het programma.
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