Meer explosies in het eerste kwartaal dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar zijn tot nu toe iets vaker explosieven afgegaan bij huizen, bedrijfspanden of auto's dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2025 waren er zeker 241 explosies, tegenover 223 in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het aantal explosies ligt wel iets lager dan eind 2024, blijkt uit cijfers die het ANP sinds 2023 bijhoudt.

De meeste incidenten vonden plaats in januari. Toen waren er zeker 104 explosies. In totaal ging tot en met maart in 83 verschillende gemeenten minstens één keer een explosief af. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam gebeurde dit het vaakst.

Buiten de grootste gemeenten waren er in de eerste drie maanden van dit jaar opvallend veel explosies in Zwolle en Hoorn. In Zwolle ging vorige maand twee keer een explosief af bij twee verschillende huizen aan de Pieter Steynstraat. In Hoorn vond onder meer een explosie plaats aan de achterkant van de Grote Kerk, waar appartementen zijn. Zowel in Zwolle als Hoorn waren nu al meer explosies dan in heel 2024, blijkt uit de telling.

De laatste jaren neemt het aantal explosies toe. Volgens de politie houdt ruim de helft van deze incidenten geen verband met criminaliteit, maar ligt de oorzaak vaak bij ruzies. Het ANP heeft op basis van openbare berichten van de politie en de media het aantal explosies geteld. In de inventarisatie zijn alleen incidenten meegenomen met explosieven die zijn afgegaan, aangezien deze de grootste impact hebben op de omgeving. Plofkraken zijn niet meegerekend.