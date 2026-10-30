Meer gemeenten maken afspraken over verdelen opvang asielzoekers

DEN HAAG (ANP) - Meer gemeenten verdelen de opvang van asielzoekers en statushouders. Ze hebben samen afspraken gemaakt over de verdeling van die mensen. De spreidingswet, waar gemeenten aan moeten voldoen, biedt die ruimte.

Zo gaat Katwijk 105 asielzoekers opvangen voor Lisse. In ruil daarvoor neemt Lisse 18 statushouders op die in Katwijk een woning hadden moeten krijgen. Katwijk heeft een asielzoekerscentrum, maar niet genoeg huizen voor mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen. Lisse heeft juist relatief veel sociale huurwoningen, maar geen opvanglocatie.

De buurgemeenten Asten en Someren in Noord-Brabant moeten samen 204 asielzoekers opvangen. Wanneer ze dat allebei zelf zouden doen, zou het te duur worden. Daarom hebben ze afgesproken dat Asten in december een asielopvang opent voor beide gemeenten. Die blijft tot uiterlijk 2031 open. Daarna neemt Someren de opvang over. "Gemeenten ontkomen er niet aan om de spreidingswet uit te voeren. Het huidige kabinet houdt gemeenten daar ook aan", verklaren Asten en Someren samen.