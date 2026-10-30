ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer gemeenten maken afspraken over verdelen opvang asielzoekers

Samenleving
door anp
anp301026140 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Meer gemeenten verdelen de opvang van asielzoekers en statushouders. Ze hebben samen afspraken gemaakt over de verdeling van die mensen. De spreidingswet, waar gemeenten aan moeten voldoen, biedt die ruimte.
Zo gaat Katwijk 105 asielzoekers opvangen voor Lisse. In ruil daarvoor neemt Lisse 18 statushouders op die in Katwijk een woning hadden moeten krijgen. Katwijk heeft een asielzoekerscentrum, maar niet genoeg huizen voor mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen. Lisse heeft juist relatief veel sociale huurwoningen, maar geen opvanglocatie.
De buurgemeenten Asten en Someren in Noord-Brabant moeten samen 204 asielzoekers opvangen. Wanneer ze dat allebei zelf zouden doen, zou het te duur worden. Daarom hebben ze afgesproken dat Asten in december een asielopvang opent voor beide gemeenten. Die blijft tot uiterlijk 2031 open. Daarna neemt Someren de opvang over. "Gemeenten ontkomen er niet aan om de spreidingswet uit te voeren. Het huidige kabinet houdt gemeenten daar ook aan", verklaren Asten en Someren samen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

shutterstock_2739279239

Kunnen je kinderen zomaar je geldzaken overnemen? Dit zijn de regels

IMG_5211

Ratelband zou in Laos van droge noedels leven: zoveel goedkoper is Vientiane echt dan Thailand

Loading