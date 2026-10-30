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Duizenden mensen protesteren in Italië tijdens actiedag

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/AFP) - Duizenden mensen zijn in Italië de straat op gegaan om te demonstreren tegen het overheidsbeleid van premier Giorgia Meloni. Ze eisen meer geld voor het onderwijs en protesteren tegen de hoge kosten van het levensonderhoud.
De nationale staking volgt op wekenlange demonstraties in het land, onder meer door studenten, vrachtwagenchauffeurs en boeren. In tientallen steden vinden er acties plaats. Volgens persbureau AFP is er veel politie op de been. Onder meer in Rome, waar duizenden mensen door het centrum trekken. Zij komen bijvoorbeeld langs het Colosseum en het ministerie van Economische Zaken.
Ook in Milaan wordt geprotesteerd. Twee weken geleden liep een demonstratie daar uit de hand, waarbij vernielingen werden gepleegd en winkels werden geplunderd.
De studentenprotesten volgen op aanhoudende onderwijsprotesten in Frankrijk. Zaterdag zijn in meerdere Europese landen protesten aangekondigd, ook in Nederland.
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