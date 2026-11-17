BEILEN (ANP) - Op steeds meer plekken mogen mensen vuurwerk afsteken bij de komende jaarwisseling. Ook de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf in Friesland, Midden-Drenthe in Drenthe en Kampen in Overijssel hebben ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod verleend. Eerder hadden groepen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel in Friesland toestemming gekregen om op vier plekken vuurwerk af te steken.

Opsterland heeft vijf ontheffingen verleend, aan verenigingen uit de dorpen Gorredijk, Tijnje, Langezwaag, Terwispel en Luxwoude. In Midden-Drenthe zijn vuurwerkevenementen in Beilen en Hoogersmilde goedgekeurd. Weststellingwerf staat het afsteken van vuurwerk toe bij de dorpen Nijeholtpade en De Hoeve, en in IJsselmuiden (gemeente Kampen) mag ook vuurwerk worden afgestoken.

In Westland (Zuid-Holland) waren drie aanvragen voor een ontheffing ingediend, maar de gemeente laat dinsdag weten dat die allemaal zijn ingetrokken. "Dit betekent dat er komende jaarwisseling geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met een ontheffing consumentenvuurwerk af te steken", aldus Westland.