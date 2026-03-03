Meer gestrande Nederlanders in Midden-Oosten bellen alarmcentrale

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse alarmcentrales blijven hulpvragen ontvangen van Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. Het aantal vragen over onder meer terugvluchten naar Nederland en extra verblijfskosten bij SOS International, Eurocross en de ANWB Alarmcentrale is verder gestegen.

SOS International kreeg maandag en in de nacht naar dinsdag in totaal 140 nieuwe hulpverzoeken, zegt directeur Violette Hasselmeijer. In de dagen ervoor ging het al om tweehonderd tot driehonderd vragen.

Bij Eurocross staat de teller inmiddels op zo'n 250. Ook dinsdagochtend ontving de alarmcentrale hulpvragen van gestrande reizigers, zegt een woordvoerder. Het gaat vooral om vragen over alternatieve vluchten, omdat de Verenigde Arabische Emiraten een populaire tussenstop is.

De ANWB Alarmcentrale kreeg tot nu toe ook ongeveer 250 meldingen. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om vragen over hoe mensen zo snel mogelijk naar huis kunnen en of de extra kosten die ze maken, vergoed worden.