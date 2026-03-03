ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer gestrande Nederlanders in Midden-Oosten bellen alarmcentrale

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 12:10
anp030326124 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse alarmcentrales blijven hulpvragen ontvangen van Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. Het aantal vragen over onder meer terugvluchten naar Nederland en extra verblijfskosten bij SOS International, Eurocross en de ANWB Alarmcentrale is verder gestegen.
SOS International kreeg maandag en in de nacht naar dinsdag in totaal 140 nieuwe hulpverzoeken, zegt directeur Violette Hasselmeijer. In de dagen ervoor ging het al om tweehonderd tot driehonderd vragen.
Bij Eurocross staat de teller inmiddels op zo'n 250. Ook dinsdagochtend ontving de alarmcentrale hulpvragen van gestrande reizigers, zegt een woordvoerder. Het gaat vooral om vragen over alternatieve vluchten, omdat de Verenigde Arabische Emiraten een populaire tussenstop is.
De ANWB Alarmcentrale kreeg tot nu toe ook ongeveer 250 meldingen. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om vragen over hoe mensen zo snel mogelijk naar huis kunnen en of de extra kosten die ze maken, vergoed worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

ANP-545236677

Waarom liet de respectabele antikapitalist Noam Chomsky zich in met Epstein?

Loading