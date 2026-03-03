Dieprode cijfers op beurzen, AEX duikelt ruim onder 1000 punten

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag aan het einde van de ochtendhandel dieprode cijfers zien. De Amsterdamse AEX-index dook daarbij weer ruim onder de 1000 puntengrens. Beleggers maken zich zorgen dat de sterk stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten de inflatie weer kan aanwakkeren en de economische groei zal schaden.

De AEX noteerde omstreeks 11.45 uur een verlies van bijna 3 procent op 986,53 punten. Daarmee is de hoofdgraadmeter weer terug op het niveau van medio februari. Vrijwel alle AEX-fondsen stonden in het rood. Grootste dalers waren chipbedrijf Besi en staalconcern ArcelorMittal met minnen tot 5,4 procent. De MidKap zakte 3,4 procent tot 982,54 punten.

De DAX-index in Frankfurt daalde bijna 4 procent en op de beurzen in Londen en Parijs ging het om koersdalingen van bijna 3 procent.