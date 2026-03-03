Saudi-Arabië waarschuwt voor escalatie na aanval op ambassade VS

RIYAD (ANP) - Saudi-Arabië heeft woedend gereageerd op de drone-aanval op de Amerikaanse ambassade in hoofdstad Riyad. Het olierijke koninkrijk zegt zich het recht voor te houden om "alle noodzakelijke maatregelen" te nemen om de eigen belangen te beschermen, "waaronder de optie om te reageren op de agressie".

De ambassade zou zijn aangevallen met twee drones. Daarbij brak brand uit, schrijft nieuwssite al-Arabiya. De schade zou beperkt zijn. Saudi-Arabië, een regionale rivaal van Iran, neemt het incident hoog op en spreekt over een "laffe" en "ongerechtvaardigde" aanval. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt Iran "alle internationale normen" te schenden door een diplomatieke post aan te vallen en daarmee verdere escalatie te riskeren van het conflict in de regio.