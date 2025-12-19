Meer kinderen maken scheiding mee. En dat is schadelijk

Van bijna 43.000 kinderen
gingen de ouders in 2023 uit elkaar. Dat zijn 3500 meer kinderen dan een jaar eerder. Daarmee is een stijging te zien na een periode met minder ouders die scheidden tijdens de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.
Tussen 2013 en 2020 kregen jaarlijks zo'n 1,9 procent van de kinderen te maken met een scheiding
. Na 2020 daalde dit tot 1,5 procent en in 2023 nam het weer toe tot 1,7 procent. Het CBS geeft geen reden voor de stijging.
Kinderen tussen de 2 en 7 jaar maken het vaakst mee dat hun ouders uit elkaar gaan. In 2023 ging het om ongeveer 2 procent, bij kinderen van 16 en 17 jaar was dit minder dan 1,3 procent. Ook krijgen kinderen met getrouwde ouders minder vaak te maken met een scheiding, namelijk 1,2 procent tegenover 3 procent bij ongetrouwde samenwonende ouders.
Op 1 januari van dit jaar woonde 23 procent van de kinderen niet bij beide juridische ouders. Overigens woont ruim 2 procent van de 17-jarigen al op zichzelf en kan een kind ook bij een ouder wonen vanwege het overlijden van de andere ouder. Van de bijna 710.000 thuiswonende kinderen die niet bij beide ouders wonen, woont 72 procent alleen bij hun moeder. 19 procent woont met een van de ouders en diens nieuwe partner. Volgens het CBS is hierin de afgelopen tien jaar weinig veranderd.
Hoe je je kind kunt helpen bij een scheiding
- Blijf betrokken bij het leven van je kind. Wanneer je niet investeert of tijd vrijmaakt voor je kinderen, voelen ze zich onbelangrijk. Je kind wil dat beide ouders deel uitmaken van hun leven. Zorg ervoor dat jouw kind weet hoeveel je van hem/haar houdt. Maak tijd in je agenda om leuke activiteiten te doen of een-op-een tijd door te brengen.
- Werk hard aan co-ouderschap . Als je ruzie maakt, vooral over een kind, zullen ze zichzelf de schuld geven en denken dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dit leidt tot schuldgevoelens of depressies. Probeer je kind buiten ruzies te houden door dingen te bespreken als ze er niet zijn. Bespreek dingen rechtstreeks met de andere ouder in plaats van informatie via het kind door te geven.
- Wees ondersteunend in de tijd die je kind met de andere ouder doorbrengt . Moedig je kind aan om te genieten van tijd met de andere ouder en nieuwe, uitgebreide familie (als de andere ouder een nieuwe relatie is begonnen of hertrouwd).
- Beperk negatieve dingen te zeggen over de andere ouder(s). Als je denigrerende dingen over de andere ouder zegt, dwingt dit een kind om het gevoel te hebben dat het het met je eens moet zijn of partij moet kiezen. Geef de andere ouder niet de schuld.
- Communiceer eerlijk . Kinderen verdienen het om de waarheid te weten over waarom je gaat scheiden, maar vereenvoudig het. Plan vooruit en geef informatie zorgvuldig door. Vertel het aan je kind indien mogelijk samen. Leg de komende veranderingen uit met woonarrangementen, activiteiten, schoolroutine, enz.
- Help je kind zijn gevoelens te uiten . Het is belangrijk om naar je kind te luisteren. Moedig hen aan om eerlijk te zijn en hun gevoelens te erkennen. Praten over echtscheiding kan een continu proces zijn. Laat hen weten dat ze geen schuld hebben aan de scheiding. Het is normaal dat ze gevoelens van woede, wrok, depressie of angst uiten. Dit zou in de loop van de tijd geleidelijk moeten vervagen.
- Laat ze weten dat alles goed komt . Verandering is moeilijk. Stel hen gerust dat, hoewel er enkele wijzigingen in hun schema's en dagelijkse routines zullen zijn, het mogelijk zal zijn om zich aan te passen en zich te vestigen in een nieuw normaal. Mindfulness aanleren kan zelfs een nieuwe band tussen jullie creëren.
- Houd routines intact . Zorg voor consistentie en structuur. Dit geeft je kind een gevoel van rust en stabiliteit wanneer andere aspecten van zijn leven veranderen. Laat ze echter niet de regels overtreden of laks worden met klusjes/verantwoordelijkheden.
- Zorg goed voor jezelf . Neem de tijd voor je eigen zelfzorg. Vind productieve manieren om met jouw omstandigheden om te gaan door te sporten, gezond te eten, contact te houden met vrienden of in een dagboek te schrijven. U kunt zelfs lid worden van een steungroep.
- Overweeg begeleiding . Als je kind wordt overweldigd door de scheiding, zoek dan professionele hulp . Een counselor of therapeut kan u en je kind geruststellen en een kader scheppen voor genezing en hoop voor de toekomst.