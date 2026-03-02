Meer mensen voelden zich onveilig in 2025

DEN HAAG (ANP) - Mensen voelden zich vaker onveilig in 2025 dan twee jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een bevolkingsonderzoek over veiligheid. Vorig jaar voelde 37 procent van de mensen zich weleens onveilig, bij het vorige peilmoment in 2023 was dat nog bijna 35 procent.

Vooral jonge vrouwen voelen zich onveilig. Ondanks een lichte afname voelt nog steeds bijna 60 procent van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar zich soms bedreigd. Dat is ruim twee keer zoveel als mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Daarvan voelde iets meer dan een kwart zich soms onveilig.

Over het algemeen voelen mensen zich wel minder vaak onveilig dan twintig jaar geleden. In 2005 zei de helft van de bevolking nog dat ze zich weleens onveilig voelde. Tot 2021 namen deze gevoelens af, maar sindsdien nemen ze langzaam weer toe.

Mensen in grote steden voelen zich vaker bedreigd dan inwoners van gemeenten zonder grote steden. In sterk stedelijke gemeenten voelde 43 procent zich soms onveilig, tegenover minder dan 30 procent in een niet-stedelijke gemeente.