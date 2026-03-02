Air France-KLM zakt op beurs na onrust Midden-Oosten, Shell wint

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM behoorde maandag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Ook andere grote luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk door de annuleringen van veel vluchten in het Midden-Oosten en de sterk gestegen brandstofprijzen. Olie- en gasproducenten als Shell profiteerden daarentegen van de forse opmars van de olie- en gasprijzen die volgden op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Air France-KLM zakte bijna 10 procent en Shell klom 6,5 procent.

De algehele stemming op het Damrak was negatief door de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 1015,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 2,4 procent.